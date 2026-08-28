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Fitch maintient la note A+ de la France avec une perspective stable

Fitch Ratings a maintenu vendredi 28 août la note souveraine de la France à A+ avec une perspective stable, confirmant le maintien de l’évaluation actuelle de la dette française malgré un contexte budgétaire toujours tendu.

Léon KABORÉ
Publié le à
Economie
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Fitch maintient la note A+ de la France avec une perspective stable
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La perspective stable signifie que l’agence n’anticipe pas, à ce stade, de changement de note à court ou moyen terme. La décision intervient moins d’un an après l’abaissement de la France de AA- à A+ le 12 septembre 2025.

Fitch Ratings met en avant la taille et la diversification de l’économie française, la solidité du secteur bancaire et une base d’investisseurs diversifiée. L’agence cite en parallèle un endettement élevé, la fragmentation politique et un faible potentiel de croissance parmi les facteurs qui continuent de peser sur la note.

Fitch Ratings prévoit désormais un déficit public de 5,2 % du PIB en 2026, 5,5 % en 2027 puis 5,2 % en 2028. L’agence avait abaissé la note de la France de AA- à A+ le 12 septembre 2025.

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