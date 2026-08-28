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Côte d’Ivoire : le West Africa LPG Expo annoncé à Abidjan les 2 et 3 septembre 2026

La 7e édition du West Africa LPG Expo doit se tenir les 2 et 3 septembre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, autour des enjeux d’accès au gaz de pétrole liquéfié et à la cuisson propre en Afrique de l’Ouest.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Côte d’Ivoire : le West Africa LPG Expo annoncé à Abidjan les 2 et 3 septembre 2026
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Présenté comme un rendez-vous régional du secteur, le salon met l’accent sur la sécurité, l’accessibilité du GPL et les chaînes d’approvisionnement liées à la cuisson propre.

L’édition 2026 marque le retour de l’événement en Côte d’Ivoire, où une précédente édition avait déjà été organisée en 2023.

Les organisateurs annoncent aussi un atelier intitulé « Clean Cooking for Life », porté par la World Liquid Gas Association, dans le programme prévu à Abidjan.

Selon le programme officiel du salon, Mamadou Sangafowa Coulibaly figure parmi les invités au discours d’ouverture, tandis que le ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie doit présenter un exposé sur l’extension de l’accès au GPL en Côte d’Ivoire.

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