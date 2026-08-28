Nigeria : Tinubu ordonne 500 stations supplémentaires de ravitaillement en GNC

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné le 27 août le déploiement de 500 stations supplémentaires de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) au Nigeria, une mesure présentée par Abuja comme un levier pour faire baisser les coûts du transport après la suppression de la subvention sur l’essence.

Selon la déclaration signée par le chef de l’État après une réunion avec des gouverneurs, ce déploiement doit porter le réseau fédéral planifié à 1 000 stations. Bola Tinubu a aussi demandé la mise en place immédiate d’un comité conjoint entre le gouvernement fédéral et les États pour traduire dans les tarifs de transport les économies attendues du GNC.

Le président a fixé au 1er octobre 2026 l’objectif de voir ces économies se refléter dans les prix du transport. Cette échéance intervient alors que le réseau opérationnel reste encore très inférieur à la cible affichée par les autorités.

Pi-CNG & EV, programme fédéral chargé du déploiement, présente cette stratégie comme une réponse à la hausse des coûts de transport provoquée par la fin de la subvention sur l’essence. Son mandat a été élargi en mars 2026 aux véhicules électriques, et l’organisme revendique plus de 120 000 conversions de véhicules, plus de 400 centres certifiés et plus de 90 stations déjà opérationnelles.

Le State House avait déjà annoncé le 30 mai la mise en service de quatre projets GNC à Lagos, Abuja et Owerri, dont un réseau de 15 stations à Lagos et une installation à Jahi, dans la capitale fédérale, annoncée pour accueillir 900 à 1 000 voitures et tricycles par jour. Pi-CNG & EV recense actuellement 91 stations dans 23 États, encore loin de l’objectif fédéral de 1 000.