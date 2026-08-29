BENIN WEB TV

Côte d’Ivoire : NSIA Banque présente une campagne de prêt immobilier jusqu’au 15 octobre

NSIA Banque Côte d’Ivoire présente une campagne de prêt personnel immobilier valable du 15 juillet au 15 octobre 2026, destinée aux particuliers pour l’achat, la construction, l’aménagement ou la rénovation d’un bien.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Publié le à
Economie
22vues
Côte d’Ivoire : NSIA Banque présente une campagne de prêt immobilier jusqu’au 15 octobre
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Pour les projets personnels, la banque annonce un taux à partir de 6,5 % HT et un financement pouvant aller jusqu’à 150 millions de FCFA, sous conditions de quotité cessible.

Pour l’investissement locatif, elle indique un taux de 9 % HT, un différé possible de six à neuf mois et des montants compris entre 100 et 250 millions de FCFA.

Elle présente ce prêt comme accessible aux clients comme aux non-clients sur ce produit immobilier.

Sur le volet personnel, elle affiche une durée maximale de financement de 25 ans pour les fonctionnaires et de 20 ans pour les salariés du privé.

Articles liés

Afrique du Sud : le prix de référence du sucre importé passe à 785 dollars la tonneAfrique du Sud : le prix de référence du sucre importé passe à 785 dollars la tonneEtats-Unis/Venezuela : Trump annonce un accord pétrolier, Delcy Rodriguez évoque 17 champsEtats-Unis/Venezuela : Trump annonce un accord pétrolier, Delcy Rodriguez évoque 17 champsFitch maintient la note A+ de la France avec une perspective stableFitch maintient la note A+ de la France avec une perspective stableNigeria : Tinubu ordonne 500 stations supplémentaires de ravitaillement en GNCNigeria : Tinubu ordonne 500 stations supplémentaires de ravitaillement en GNC

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV