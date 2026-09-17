L.A.X épouse Ella à Malte, huit mois après leurs fiançailles

L.A.X et Ella se sont mariés à Malte le mercredi 16 septembre 2026. Le chanteur a lui-même confirmé leur union sur Instagram, exactement huit mois après leurs fiançailles.

Dans la vidéo partagée avec son public, l’artiste nigérian présente le couple pendant la cérémonie et se dit légalement marié à celle qu’il décrit comme l’amour de sa vie. Il adresse aussi un message affectueux à Malte, où l’union a été célébrée.

Les fiançailles avaient été annoncées le 16 janvier 2026. L.A.X avait alors publié les images d’une demande en mariage organisée au bord de l’eau, avec les initiales « D & E » en référence à Damilola et Ella.

TheCable Lifestyle et P.M. News Nigeria ont également rapporté la cérémonie du 16 septembre et repris la confirmation directe du chanteur. Les deux médias identifient la mariée comme Ella et situent l’union à Malte.

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L.A.X, de son vrai nom Damilola Afolabi, s’est fait connaître en 2013 avec « Caro », enregistré avec Wizkid sous Starboy Entertainment. Le titre a été nommé dans la catégorie du single le plus populaire aux Nigeria Entertainment Awards 2014.