Duncan Sheik dans un état critique mais stable, annonce son équipe

Duncan Sheik reçoit actuellement des soins médicaux et se trouve dans un état critique mais stable, a annoncé son équipe mercredi 16 septembre. Aucun détail sur la cause de son état n’a été communiqué.

Le message, publié sur le compte Instagram de Duncan Sheik, demande que la vie privée du chanteur et de sa famille soit respectée pendant cette période. Son entourage précise que de nouvelles informations seront données lorsque la situation le permettra.

Selon TMZ, l’artiste de 56 ans est pris en charge dans un hôpital de New York. Le lieu de son hospitalisation n’a toutefois pas été confirmé par son équipe. Le média indique également que l’origine de son état demeure inconnue.

L’annonce a été reprise jeudi 17 septembre par People. Le magazine affirme avoir sollicité le représentant du musicien ainsi que son label, Nonesuch Records, sans obtenir d’autre précision dans l’immédiat.

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Duncan Sheik s’est fait connaître en 1996 avec « Barely Breathing », titre qui lui a valu une nomination aux Grammy Awards. Il a ensuite développé une carrière de compositeur pour le théâtre et le cinéma.

Avec Steven Sater, il a signé la musique de Spring Awakening. Le spectacle a remporté plusieurs Tony Awards ainsi qu’un Grammy. Une nouvelle production doit commencer ses avant-premières à New York le 27 novembre, avant une ouverture officielle annoncée le 17 décembre.