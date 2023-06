Kylian Mbappé: « Le PSG est ma seule option pour le moment »

-Publicité-

En conférence de presse avec l’équipe de France ce jeudi, Kylian Mbappé s’est à nouveau exprimé sur son avenir. Et le natif de Bondy assure encore une fois qu’il veut rester au PSG la saison prochaine.

Au cœur de l’actualité sportive ces derniers jours, Kylian MBappé a retrouvé l’équipe de France dans le cadre des rencontres de la trêve internationale. Ce jeudi, le capitaine des Bleus s’est présenté en conférence de presse, à la veille du match contre Gibraltar comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2024. Sans surprise, le Bondynois n’a pas échappé aux questions sur son avenir.

« J’ai déjà répondu à cette question, j’ai dit que mon objectif était de continuer au club« , lâche-t-il avant d’ajouter: « Rester au PSG, c’est ma seule option pour le moment, donc je suis prêt à revenir à la reprise« . Interrogé sur la lettre qu’il a envoyé au PSG, où il expliquait ne pas vouloir prolonger cet été, Mbappé s’est montré cash.

« La lettre n’a pas été envoyée pendant le rassemblement, elle a été envoyée avant. Il n’y a plus grand-chose qui me choque », lance l’ancien buteur de Monaco. « Je ne pensais pas qu’une lettre ça tuait quelqu’un ou que j’avais offensé quelqu’un, j’ai juste envoyé une lettre. On ne peut pas contrôler les réactions mais ça m’importe peu« , poursuit-il.

Kylian Mbappé a aussi évoqué le feuilleton de sa prolongation après cette question d’un journaliste: « Le grand public a parfois du mal à saisir le feuilleton partira-partira pas. Est-ce qu’en quelques mots clairs on peut expliquer la situation aujourd’hui, c’est-à-dire pourquoi vouloir aller au terme du contrat dans un an et ne pas prolonger ensuite ?« .

« Je pense qu’il n’y a pas à expliquer. J’accepte tout. Les gens peuvent parler, critiquer, être dans la compréhension, je comprends. J’ai été comme ça. Je suis jeune donc j’ai eu la chance d’être un observateur du football et il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Dans la vie, il y a plein de choses que l’on ne comprend pas« , a répondu le natif de Bondy sans détour. Le feuilleton continue.

