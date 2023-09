Kylian Mbappé: « J’espère qu’aucune équipe africaine ne gagnera la Coupe du Monde… »

A l’instar de plusieurs stars du football qui ont choisi la destination Afrique, Kylian Mbappé a aussi passé ses vacances d’été au Cameroun. Et durant son court séjour au pays des Lions Indomptables, l’attaquant du PSG a évoqué plusieurs sujets dont la Coupe du monde, jamais remportée par un pays du continent.

Lors de son séjour au Cameroun pendant ses vacances d’été, Kylian Mbappé, le capitaine de l’Équipe de France, a accordé des entretiens aux médias présents dans le pays de la légende du football Samuel Eto’o. Lors d’une interview avec la chaîne NCI (Nouvelle chaîne), l’attaquant du Paris Saint-Germain a été interrogé sur les perspectives de voir un jour une équipe africaine remporter la Coupe du Monde. La star des Bleus a partagé ses réflexions sur le football en Afrique, agrémentées d’une pointe d’humour.

« Tant que je jouerai, j’espère qu’aucune équipe africaine ne gagnera la Coupe du Monde, car cela signifierait que je gagnerais moins (rires). Si je ne gagne pas, j’aimerais bien que ce soit une équipe africaine, bien bien sûr.

Le Maroc a montré qu’il n’y a aucune barrière. Ils ont atteint les demi-finales et n’ont pas affronté des équipes faciles. Ils ont éliminé le Portugal, l’Espagne, et ils sont sortis d’un groupe comprenant la Belgique, la Croatie et le Canada. Ils n’ont pas eu un parcours facile, mais ils étaient présents.

Malheureusement pour eux, nous étions là aussi. Ils ont montré qu’ils étaient capables, et ils ont même battu le Brésil en match amical. Aujourd’hui, il n’y a aucune raison de ne pas y croire« , a expliqué Kylian Mbappé au micro de NCI.

« Je ne suis pas Camerounais»

Il est à noter que le joueur, originaire de Bondy, a des racines camerounaises du côté de son père et algériennes du côté de sa mère, Fayza Lamari. Le buteur du PSG aurait pu porter les couleurs de la sélection camerounaise mais «la Fecafoot m’a imposé une somme d’argent pour le faire jouer », avait dénoncé Wilfried Mbappé, père de Kylian Mbappé, dans une interview accordée au site 90 min.

Une version corroborée par l’international français non sans rejeter de façon systématique ses origines camerounaises. « Je ne suis pas Camerounais. Je suis français. Au début de ma carrière, quand j’étais encore sous l’ombre, mon père a fait appel à la Fecafoot pour me faire jouer à l’équipe Nationale du Cameroun.

Une grosse somme d’argent nous a été demandée pour être admis dans l’équipe. Mon père étant dégoûté, s’est donc retourné vers la France, cette France qui m’a donné une chance de montrer ce que je valais.

Aujourd’hui, le Cameroun fait appel à moi, ils m’attribuent une nationalité qui n’est pas mienne. Je suis français et je resterai français », avait déclaré celui que les spécialistes considèrent comme l’un des plus grands joueurs des dix prochaines années.

