Kylian Mbappé: « je suis crédible » pour gagner le Ballon d’Or

Dans un entretien accordé à France Football ce samedi, Kylian Mbappé a lâché ses vérités sur le Ballon d’Or. Le français est conscient qu’il faudra être patient pour le remporter même s’il s’en rapproche de plus en plus.

Au lendemain de la publication des 30 nommés pour le prochain Ballon d’Or, France Football a dévoilé une interview exclusive de Kylian Mbappé, qui s’est confié sur la plus grande distinction individuelle dans ce sport. Le natif de Bondy, qui célèbre sa 5e présence de suite (il n’y a pas eu de Ballon d’Or en 2020 à cause du covid) dans cette finale prestigieuse, est reconnaissant de faire partie une nouvelle fois des nominés.

«Beaucoup aspirent à intégrer cette liste. Les joueurs n’en parlent pas souvent publiquement, mais je sais que ça compte pour beaucoup. Faire partie de cette sélection, c’est une vraie reconnaissance. Forcément, tous les ans, il y en a au moins une grosse quinzaine pour lesquels il n’y a pas trop de suspense. Mais, pour les dernières places, cette reconnaissance a beaucoup de valeur. Moi, je n’ai jamais quitté le Top 10. C’est la preuve que je commence petit à petit à m’installer dans la tête des jurés…», explique l’attaquant du PSG.

« Je suis crédible pour prétendre à cette récompense »

Conscient de ses capacités et de son talent, Kylian Mbappé ne cache pas ses ambitions et assume son désir de gagner le Ballon d’Or dans les années à venir. «Le Ballon d’Or fait partie des grands rendez-vous des tops joueurs. On l’inscrit dans « notre » calendrier personnel et on le met dans un coin de notre tête, bien sûr. Désormais, je pense que j’appartiens à cette élite des vainqueurs potentiels.

Je crois que je suis crédible pour prétendre à cette récompense (…) Face à ce trophée qui brille, on redevient tous des gosses. Le Ballon d’Or réveille chez nous nos rêves de gamins. On a gagné des titres, d’autres récompenses, mais celle-là, c’est le Graal. C’est le ticket pour le grand monde», déclare l’ancien monégasque.

Si Karim Benzema devrait logiquement gagner le Ballon d’Or cette année, Kylian Mbappé peut déjà se mettre dans la course pour l’édition suivante dès ce samedi, avec son retour sur les pelouses de Ligue 1 au Parc des Princes contre Montpellier. Absent du succès inaugural du PSG (5-0) contre Clermont, le natif de Bondy aura particulièrement à cœur de débuter sa saison de la meilleure des manières.