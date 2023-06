Kylian Mbappé: « je pense que je corresponds aux critères » du Ballon d’Or 2023

Interrogé après la courte victoire de la France contre la Grèce (1-0) ce lundi soir, Kylian Mbappé a posé sa candidature pour le prochain Ballon d’Or.

La France recevait la Grèce ce lundi soir, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires à l’Euro 2024. Dans une rencontre totalement dominée, les Blues ont dû se remettre à un penalty de Kylian Mbappé pour décrocher une courte victoire sur le score de 1-0. Cette réalisation permet notamment au natif de Bondy de devenir, avec 54 buts marqués lors de l’exercice 2022-2023, club et sélection confondus, le meilleur buteur français sur une saison, devant Just Fontaine, auteur de 53 réalisations en 1957-1958.

Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, Kylian Mbappé n’a pas caché sa fierté de revenir égalment à seulement une petite longueur de Michel Platini (41 buts) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. «C’est énorme quand on sait ce que Michel Platini représente pour tous les Français. C’est une légende absolue, l’un des meilleurs joueurs de notre pays, de l’histoire du foot. Donc être aussi prêt aussi vite d’un joueur comme ça, c’est quelque chose de spécial mais je pense que le plus important c’était quand même la victoire qui était importante et qui n’était pas très évidente. On a tout donné pour l’obtenir, tout ce qu’on avait et on est très contents de repartir avec cette quatrième victoire», a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

L’attaquant du PSG a ensuite été interrogé sur ses chances de gagner le prochain Ballon d’Or, lui qui sort d’un exercice plutôt mitigé sur le plan collectif, avec une finale de Coupe du monde perdue et uniquement la Ligue 1 remportée avec son club. Mais le natif de Bondy sait que les critères ont changé et il pense avoir ses chances. «C’est toujours difficile de parler d’un trophée individuel, avec les gens ça ne passe pas forcément bien mais avec les nouveaux critères, être impactant, brûler la rétine… Je pense que je corresponds à ces critères, on verra bien mais je reste optimiste», explique-t-il. Pour rappeler, la cérémonie du Ballon d’Or est prévue pour le 30 octobre prochain à Paris.

