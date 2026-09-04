Kylian Mbappé aurait pesé dans le choix de Chelsea pour Manu Koné

Kylian Mbappé aurait joué un rôle déterminant dans l’arrivée potentielle de Manu Koné à Chelsea, après avoir été consulté par Xabi Alonso. Le milieu de terrain français, auteur de prestations remarquées avec l’AS Roma et les Bleus, figure parmi les cibles du club londonien.

L’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, aurait joué un rôle dans la décision de Chelsea de s’intéresser au milieu de terrain français Manu Koné, actuellement à l’AS Roma. Selon les informations de Foot Mercato, Xabi Alonso, entraîneur de Chelsea, aurait sollicité l’avis de son compatriote et ancien joueur du Real Madrid avant de valider la piste menant à l’international français.

Le club londonien aurait inscrit Koné sur sa liste de recrues potentielles au milieu de terrain après la décision d’Enzo Fernández de quitter Stamford Bridge. Auteur de deux saisons convaincantes en Italie, Manu Koné a attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League. Ses prestations avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde ont également contribué à renforcer sa cote sur le marché des transferts.