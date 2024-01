Kwesi Appiah: « Je suis convaincu que le Ghana peut atteindre la finale de la CAN 2023 »

-Publicité-

L’ancien sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a exprimé sa confiance dans la capacité des Black Stars à atteindre la finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Appiah, qui a dirigé l’équipe de 2017 à 2019, a partagé ses perspectives optimistes dans une récente interview, exprimant sa confiance dans le potentiel de l’équipe.

Alors que le Ghana se prépare pour la CAN 2023 prévue en Côte d’Ivoire, les passionnés de football attendent avec impatience la performance des Black Stars sous la nouvelle direction du sélectionneur Chris Hughton. Selon l’actuel sélectionneur du Soudan, Kwesi Appiah, un état d’esprit positif et des programmes d’entraînement efficaces sont des éléments cruciaux pour réussir dans un tournoi aussi compétitif que la CAN.

« Vous voyez, parfois, lorsque les Ghanéens sous-estiment l’équipe, c’est alors que l’équipe surprend le Ghana. Et c’est arrivé tellement de fois, a déclaré l’ex-entraineur des Black Stars sur Sienu TV. « En regardant la qualité des joueurs, je pense qu’ils peuvent très bien performer. Je crois qu’ils peuvent accéder à la finale.»

Malgré les récentes performances médiocres des quadruples champions d’Afrique, l’entraîneur Kwesi Appiah reste optimiste quant aux perspectives des Black Stars. La sélection ghanéenne est actuellement en rassemblement à Kumasi, où elle peaufine les derniers réglages avant le voyage pour la Côte d’ivoire. Les poulains de Chris Hughton vont lancer leur tournoi face au Cap-Vert le 14 janvier, avant de défier l’Egypte et le Mozambique dans le groupe B.