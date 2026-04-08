Kwesi Appiah : des acteurs s’opposent à son retour à la tête de l’équipe du Ghana

Ancien membre du comité de gestion des Black Stars, Ernest Thompson s’oppose fermement à l’idée de voir Kwesi Appiah revenir à la tête de la sélection ghanéenne, suite au départ d’Otto Addo.

La Fédération ghanéenne de football (GFA) est en quête d’un nouvel entraîneur après avoir mis un terme au mandat d’Addo à la suite de deux revers amicaux enregistrés en mars contre l’Autriche puis l’Allemagne.

Kwesi Appiah, déjà passé deux fois sur le banc national, figure parmi les candidats pressentis pour conduire l’équipe vers la Coupe du monde 2026.

Les réserves exprimées par Thompson

Interrogé par Joy Sports, Thompson a estimé que Kwesi Appiah ne possède pas la poigne nécessaire pour diriger une sélection de ce calibre. Pour lui, la gestion d’un groupe comme les Black Stars requiert une autorité ferme, une capacité à trancher et une mainmise sur le vestiaire que, selon lui, Appiah n’aurait pas démontrées.

Il a insisté sur le fait que la Coupe du monde n’est pas un terrain d’essai comparable à la CAN et que, face à des enjeux de cette ampleur, les fédérations n’hésitent pas à prendre des décisions drastiques — citant en exemple des nations comme l’Angleterre ou le Brésil. Thompson souhaite voir un technicien au charisme affirmé, entouré d’un staff compétent et capable d’imposer une discipline solide.

La GFA devrait rendre public le nom du nouveau sélectionneur dans le courant du mois, avant le rassemblement programmé en mai pour préparer un amical contre le Mexique, puis la dernière joute de préparation face au pays de Galles le 2 juin.

Pour rappel, les Black Stars participeront à leur cinquième phase finale et évolueront dans le groupe L, aux côtés du Panama, de l’Angleterre et de la Croatie.