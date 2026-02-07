Krépin Diatta veut tout donner pour battre Nice en Ligue 1

Ce samedi, un représentant de l’AS Monaco s’est présenté devant les journalistes pour évoquer le derby prévu dimanche à 15h sur la Côte d’Azur. Pour la 21e journée de Ligue 1, le club monégasque, actuellement 10e, se déplacera chez l’OGC Nice, 13e au classement, pour une rencontre qui mobilise toujours les passions dans le sud de la France.

Ce samedi, un représentant de l’AS Monaco s’est présenté devant les journalistes pour évoquer le derby prévu dimanche à 15h sur la Côte d’Azur. Pour la 21e journée de Ligue 1, le club monégasque, actuellement 10e, se déplacera chez l’OGC Nice, 13e au classement, pour une rencontre qui mobilise toujours les passions dans le sud de la France.

Parmi les intervenants, Krépin Diatta, latéral sénégalais récemment sacré à la CAN avec sa sélection, a pris la parole. Sorti de la Coupe de France après la défaite à Strasbourg (3-1) en huitièmes de finale, le joueur souhaite que l’équipe oublie vite cette contre-performance et se concentre sur le derby.

Diatta a insisté sur la nécessité d’affirmer leur détermination sur le terrain : il a appelé ses coéquipiers à se battre pour ramener la victoire plutôt qu’à s’attarder sur le classement. Selon lui, c’est en enchaînant les bons résultats que la situation du club pourra évoluer.

Publicité

Réactions et enjeux sportifs

Âgé de 26 ans et déjà auteur de onze apparitions en championnat ainsi que deux en Ligue des champions cette saison, le joueur monégasque attend une réaction collective après l’élimination en Coupe. Il a souligné que l’important était la manière dont l’équipe répondrait face à Nice, en mettant l’accent sur l’engagement et la rigueur tactique.

Monaco arrive à cette échéance sur une note positive en championnat, après un succès convaincant 4-0 obtenu à domicile contre le Stade Rennais lors de la précédente journée. Le groupe espère prolonger cette dynamique et transformer l’énergie affichée en points cruciaux lors du derby.