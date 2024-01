Krépin Diatta: «Je suis triste de voir mes frères africains se moquer de mon physique, alors que … »

-Publicité-

L’arrière droit sénégalais, Krépin Diatta, a réagi aux critiques sur son apparence physique.

Attaquant de formation, Krépin Diatta a brillamment opéré sa transition vers le poste d’arrière droit. Le talentueux ailier, désormais déployé dans ce nouveau rôle, s’est distingué sur le terrain dès le début de la Coupe d’Afrique des Nations. Cependant, malgré ses performances remarquables, le joueur de l’AS Monaco demeure sous-estimé en dehors des terrains de football.

Après la défaite de son équipe face au Sénégal, l’artiste guinéen Yama Sega a choisi une approche sarcastique en commentant l’apparence physique de Krépin Diatta. Ses propos ont déclenché une vague de critiques, notamment de la part de personnalités sénégalaises telles que la célèbre actrice Halima Gadji, qui ont fermement condamné les attaques de l’artiste guinéen. Interrogé sur cet incident, Krépin Diatta a réagi avec résilience.

« Je suis attristé de voir certains de mes compatriotes africains se moquer de moi. Je travaille pour le bien de notre continent bien-aimé, et en retour, je ne reçois que des insultes et des railleries de la part de mes frères ! Seule la force de Dieu me guide, et je suis fier de qui je suis physiquement. Nous sommes tous des Africains », a déclaré avec fierté Krépin Diatta.