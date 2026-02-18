Koxie tête de liste dans le XIVe aux municipales avec Sarah Knafo

Laure Cohen , connue sous le nom de scène Koxie et célèbre pour le tube « Garçon », se lance dans la vie municipale parisienne : selon Paris Match, elle sera tête de liste dans le XIVe arrondissement aux prochaines élections municipales, apportant son soutien public au programme porté par Sarah Knafo . Cette prise de position marque le retour médiatique d’une artiste devenue jusque-là très discrète et s’inscrit dans une campagne présentée comme pragmatique et axée sur des solutions concrètes pour la vie des habitants.

Dans les explications données aux journalistes, Koxie raconte avoir pris contact avec Sarah Knafo il y a environ un an. Se décrivant comme coach en prise de parole, elle dit avoir été frappée par la qualité des interventions de Mme Knafo et lui avoir adressé un message sur Instagram pour le lui signifier et proposer un échange informel. Cet échange personnel a abouti à des rencontres au cours desquelles, selon Koxie, les deux femmes se sont appréciées et ont évoqué leurs parcours respectifs avant d’aborder la politique.

La décision de s’investir dans le XIVe arrondissement n’est pas venue par hasard, affirme l’ancienne chanteuse. Koxie évoque des attaches personnelles à ce secteur de Paris : une partie de son adolescence y a été vécue, elle y a travaillé comme ouvreuse de théâtre et dans une pizzeria rue de la Gaîté, et elle a tourné le clip de son titre « Ma meilleure amie » au Bobino. Ces liens locaux expliqueraient, selon elle, le choix de porter publiquement les messages de la liste.

Un engagement déclaré « sans étiquette » et des références politiques assumées

Koxie revient également sur des rencontres politiques antérieures : en 2007, elle avait déjà croisé Éric Zemmour, personnalité aujourd’hui liée à Sarah Knafo. Elle reconnaît retrouver, selon ses mots, « plein de trucs chez Zemmour » dans certains de ses textes, mais elle précise aussitôt qu’elle ne se réclame pas de l’homme public et qu’elle ne se considère pas comme « zemmourienne », dénonçant ce qu’elle perçoit comme des tendances aux extrêmes.

Plus globalement, elle se présente comme « apolitique » et revendique un engagement « sans étiquette ». Koxie affirme qu’il s’agit pour elle d’un engagement municipal, sur une liste qu’elle décrit comme ouverte à tous les Parisiens plutôt que partisane. Elle dit accepter le rôle d’ambassadrice du programme parce qu’il répond, selon elle, à des préoccupations concrètes : circulation, stationnement et problèmes de quotidien des habitants.

La chanteuse devenue porte-parole valorise la dimension technique et chiffrée du programme qu’elle soutient. Elle met en avant, toujours d’après ses déclarations, une approche qu’elle qualifie de moderne, notamment par l’intégration des nouvelles technologies dans les propositions municipales. Koxie insiste enfin sur son souhait de ne pas « devenir une femme politique » et de conserver une posture de Parisienne engagée pour améliorer la vie locale. « On va faire de la vraie politique, c’est-à-dire régler les problèmes de la cité et des gens », affirme-t-elle.