Kourtney Kardashian: son mari Travis Baker hospitalisé en urgence à Los Angeles

Travis Baker, mari de Kourtney Kardashian a été hospitalisé en urgence à Los Angeles dans la soirée du lundi 28 juin 2022.

Après son divorce avec Scott Disick, père de ses trois enfants Mason, Penelope et Reign, Kourtney Kardashian s’est remariée avec Travis Baker lors d’une cérémonie très rock’n’roll à Santa Barbara, le 15 mai 2022. Alors que la star de 42 ans tente par tous les moyens de procréer à nouveau, son époux, Travis Barker a été hospitalisé en urgence dans la soirée de ce mardi 28 juin selon les informations de TMZ.

Le batteur américain de 46 ans, Travis Barker aurait été aperçu dans une civière le transportant aux urgences et a été pris en charge au Cedars Sinai Medical Center à Los Angeles. Même si les raisons de son hospitalisation n’ont pas été précisées, le mari de Kourtney Kardashian a rédigé un tweet alarmant quelques heures avant son hospitalisation. « God save me (Dieu sauve-moi, ndlr) », a-t-il écrit.

Après sa publication alarmante, sa fille, Alabama, a aussi publié un message sur le compte de son père : « Please send your prayers (S’il-vous-plaît, envoyez vos prières, ndlr) ». Pour l’instant, aucune information n’a fuité et on se demande ce qui peut expliquer l’hospitalisation aussi brutale du batteur.