Kouandé: un commissariat pris pour cible lors d’une attaque armée à l’aube

Aux premières heures de la matinée de ce mardi, le commissariat de Kouandé a été la cible d’une attaque armée.

Selon des informations de Daabaaru rapportées par La Nouvelle Tribune, des hommes non identifiés ont ouvert le feu avant d’incendier le bâtiment annexe de la Police républicaine.

Les faits se sont déroulés entre 6h50 et 7h25. Les assaillants ont visé l’infrastructure sécuritaire, provoquant d’importants dégâts matériels après y avoir mis le feu. Aucune voix officielle n’a encore confirmé l’attaque.

Des témoignages recueillis sur place indiquent que les auteurs de l’attaque auraient emprunté l’axe de Guilmaro pour atteindre la ville. Après leur opération, ils se seraient repliés en direction de Sékogourou.

Dans la foulée, un important dispositif sécuritaire a été déployé. Des unités des forces de défense et de sécurité ont engagé des opérations de ratissage afin de sécuriser la zone et de tenter d’identifier les assaillants. Les mouvements observés dans la matinée traduisaient un renforcement notable du maillage sécuritaire autour de la localité.



