Kool Shen a perdu la femme de sa vie dans un accident de voiture

Le 9 février 2026, Bruno Lopes, alias Kool Shen, fête ses 60 ans. Figure majeure du rap français, il reste associé à l’essor du mouvement hip‑hop des années 1980 et 1990 et porté par une trajectoire artistique marquée par une perte personnelle : la disparition de Virginie Sullé, dite Lady V, dont le souvenir irrigue encore son œuvre et sa parole.

Le 9 février 2026, Bruno Lopes, alias Kool Shen, fête ses 60 ans. Figure majeure du rap français, il reste associé à l’essor du mouvement hip‑hop des années 1980 et 1990 et porté par une trajectoire artistique marquée par une perte personnelle : la disparition de Virginie Sullé, dite Lady V, dont le souvenir irrigue encore son œuvre et sa parole.

Né le 9 février 1966 à Saint‑Denis, Kool Shen grandit dans un milieu populaire : une mère professeur d’anglais et un père menuisier d’origine portugaise. Très jeune, il se tourne vers les pratiques urbaines — breakdance notamment — et le sport. Footballeur prometteur, il refuse néanmoins une entrée au centre de formation du RC Lens à 14 ans pour se consacrer à la culture urbaine et au hip‑hop naissant.

Dans les années 1980, ses premiers pas en freestyle à Radio Nova le mettent en contact avec JoeyStarr. Le duo qui naît de ces rencontres prend le nom de Suprême NTM et devient l’un des groupes phares d’un rap décrit comme frontal, politique et poétique. C’est aussi à la même période, en 1986, que Bruno Lopes rencontre Virginie Sullé. Graffeuse et danseuse reconnue dans le mouvement parisien, Lady V devient rapidement une figure centrale dans sa vie personnelle et artistique.

Publicité

De Bruno Lopes à Kool Shen

La relation entre Kool Shen et Lady V dure une douzaine d’années, jusqu’en 1997. Si le duo NTM connaît une ascension fulgurante et une forte visibilité, les tensions apparaissent à la fin des années 1990 et les chemins se séparent progressivement. En septembre 2000, Virginie Sullé meurt à 29 ans dans un accident de voiture à Hossegor. Sa disparition frappe profondément Bruno Lopes, qui dira plus tard : « Elle a été ma femme pendant dix ans et mon alter ego féminin ».

Malgré la rupture antérieure, l’événement ravive des liens entre les membres du groupe : JoeyStarr et Kool Shen se retrouvent aux obsèques et portent ensemble le cercueil, geste public et solennel évoqué comme une image forte de fraternité retrouvée. Le deuil marque un tournant dans la carrière de Kool Shen et influence sa production artistique.

Quelques mois après la mort de Virginie Sullé, Bruno Lopes fonde le label IV My People. En 2004, il publie son premier album solo, Dernier Round, qui contient notamment le titre « Un ange dans le ciel », présenté comme un hommage direct à Lady V et décrit comme l’un des morceaux les plus intimes de son répertoire. À propos de cette chanson, il reconnaît la nécessité d’une maturité imposée par la perte : « À 25 ans, je n’aurais pas pu écrire ça ».

Publicité