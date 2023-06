Konnie Touré: l’animatrice fait une révélation sur son mari suite aux moqueries d’un internaute

- Publicité-

La présentatrice et animatrice ivoirienne Konnie Touré a récemment répondu avec sagesse à un internaute qui a tenté de ridiculiser son mari Taekwondoiste Abdoufata Cho Mahamadou.

La Côte d’Ivoire a une fois de plus marqué l’histoire du Taekwondo mondial, avec la victoire de Cheick Sallah Cissé dans la catégorie des +87 kg lors du championnat du monde à Bakou, en Azerbaïdjan. Cette performance remarquable survient à un peu plus d’un an des Jeux de Paris 2024, ce qui promet des perspectives prometteuses.

Konnie Touré, dont l’époux est également un pratiquant de Taekwondo, a publié un message de félicitations sur sa page Facebook pour saluer cette victoire. « La Côte d’Ivoire est championne du monde de Taekwondo dans la catégorie des plus de 87 kg avec Cheick Cissé. Bravoooooooooo », écrit-elle sur sa page Facebook.

Cependant, parmi les commentaires, un internaute s’est permis de laisser une remarque désobligeante sur le mari de l’animatrice. « Et ton mari, il l’ont frappé ou bien? ». A ce commentaire, la réponse de Konnie Touré ne s’est pas fait attendre.

En effet, la femme de 41 ans a répondu à ce commentaire avec élégance en soulignant les réussites de son mari, Mahama Abdoul Fatah Cho Oly, en tant qu’athlète. « Mahama Abdoul Fatah Cho Oly a remporté deux fois des médailles mondiales MashAllah. Aujourd’hui, il a pris sa retraite en tant qu’athlète et est le Coach Directeur de l’équipe nationale égyptienne de Taekwondo. Avec son équipe, ils repartent de la compétition avec deux médailles Alhamdulilah« , a écrit l’animatrice et actrice en réponse à cet internaute indélicat.

Très vite, cette réaction intelligente de Konnie Touré a été saluée par de nombreux internautes qui ont apprécié son élégance et sa capacité à répondre aux commentaires désobligeants avec calme. Il convient de rappeler que Konnie Touré s’est récemment mariée avec Abdoufata Cho Mahamadou, âgé de 33 ans, lors d’une cérémonie à la mosquée de la Riviera Golf le 27 avril dernier.

