Kompany optimiste avant le match de Bundesliga entre Bayern Munich et Hoffenheim

Ce dimanche à 16h30 GMT, le Bayern Munich accueille Hoffenheim à l’Allianz Arena pour la 21e journée de Bundesliga. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur Vincent Kompany s’est montré confiant avant de recevoir l’une des équipes les plus en forme du championnat.

Les Bavarois traversent un léger recul de résultats, avec une défaite et un match nul lors des deux dernières sorties. L’objectif est de retrouver le chemin de la victoire face à Hoffenheim. Kompany a donné un point sur l’état de son groupe : l’ensemble des joueurs devrait être disponible, Neuer devant participer à la séance du jour si tout se passe bien. Il a aussi évoqué un joueur qui a été malade en début de semaine, sans que cela remette en cause la préparation. Selon lui, l’équipe a retrouvé de bonnes sensations lors des entraînements et l’ambiance de travail a été excellente.

L’entraîneur belge a par ailleurs souligné l’importance de cette pause dans un calendrier chargé, qui permet de recharger les batteries et d’affiner la préparation après une succession de rencontres rapprochées.

Ambitions, calendrier et profil de l’adversaire

Kompany a insisté sur la même volonté de gagner qui anime son groupe depuis le début de l’année, malgré la fréquence élevée des matches. Après avoir enchaîné sept rencontres en vingt jours, cette semaine de récupération a servi à remettre l’équipe sur de bons rails avant une prochaine période intense où trois matches seront à disputer en six jours, puis un semblant de respiration derrière.

Concernant Hoffenheim, Kompany les a décrits comme un collectif puissant physiquement, composé de profils variés et très dynamiques. Il a expliqué que l’intensité proposée par l’adversaire est stimulante : cela pousse son équipe à élever son niveau, crée du spectacle pour les supporters et permet de mesurer les forces des deux camps.

Sur la possible participation de Manuel Neuer à la Coupe du monde 2026, Kompany a rappelé que rien n’a changé pour le moment. Il a évoqué le gardien comme un joueur d’expérience capable de prendre ses propres décisions, un élément d’exception dont il souhaite surtout qu’il profite pleinement de sa forme actuelle, laissant aux médias le soin des débats autour des sélections internationales.