Koffi Olomidé s’offre une veste de 27 millions de Francs CFA

Le chanteur congolais, Koffi Olomidé est connu pour ses tenues vestimentaires hors du commun. Mais ce que ses fans ignorent c’est qu’il débourse des montants astronomiques pour ses habillements uniques peu ordinaires souvent traités d’extravagant. Récemment, l’artiste s’est même offert une veste à plus de 42 milles euros.

Le célèbre chanteur congolais Koffi Olomidé est réputé pour son style vestimentaire unique et extravagant, le distinguant lors de ses prestations scéniques. Arborant des tenues à la fois simples et extravagantes, il ne manque pas de faire parler de lui. Mais malgré les critiques et les controverses entourant ses choix vestimentaires, Koffi Olomidé continue de se démarquer.

Au fil des années, le musicien a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu’il a été aperçu portant des vêtements initialement destinés aux femmes. Cependant, ces commentaires n’ont en rien altéré sa détermination à conserver son style distinctif.

Lors d’une émission télévisée, Koffi Olomidé a révélé le montant impressionnant qu’il a dépensé pour acquérir une pièce unique : une veste d’une valeur de 42 000 euros, soit l’équivalent de 27,5 millions de Francs CFA. « J’ai une veste qui m’a coûté 42 000 euros (27,5 millions de Fcfa), ‘pardonnez-moi’. Mais j’adore les blousons en cuir. Mes enfants me demandent de procéder aux ventes aux enchères. Ce sont des vêtements que je porte à peine deux ou trois fois« , a-t-il déclaré.

Sa passion pour la mode, notamment pour les blousons en cuir, transparaît à travers chaque acquisition, malgré la rareté avec laquelle il les porte. On peut dire que ses choix vestimentaires, ajoutent un élément supplémentaire à sa légende dans l’univers de la musique et de la mode.