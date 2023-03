Klopp: « Celui qui veut gagner la Ligue des champions devra… »

Face à la presse ce mercredi soir, après l’élimination de Liverpool en huitième de finale de la Ligue des champions, l’entraîneur des Reds a donné ses favoris pour la suite de la compétition.

Après leur défaite (5-2) à Anfield lors de la manche aller, les chances de Liverpool pour une qualification en quart de finale de la Ligue des champions étaient très minces. D’ailleurs les Reds n’y croyaient pas trop au vu de leur prestation de ce mercredi soir contre le Real Madrid en 8e de finale retour de la Coupe aux grandes oreilles. Les coéquipiers de Mohamed Salah n’ont pas réussi à se montrer dangereux et se sont inclinés une nouvelle fois (1-0). Le club de la Mersey quitte donc la C1, dès le premier tour à élimination directe, après avoir atteint la finale la saison dernière.

A la fin du match retour contre les Madrilènes, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp s’est pris à la presse. Et le technicien allemand n’a pas accablé ses joueurs. «C’était une bonne performance, mais nous avions besoin de quelque chose d’exceptionnel. Madrid a été meilleur et c’est pour cela qu’ils sont qualifiés pour le prochain tour. Je suis déçu, pas en colère« , a-t-il expliqué relayé par Real France. Quand on lui a demandé si le Real Madrid était désormais favori pour la victoire finale, Klopp a répondu: «Oui, en raison de leur expérience, mais il y a aussi d’autres équipes très fortes. Celui qui veut gagner la Ligue des champions devra battre Madrid et Manchester City.«

Liverpool poursuit sa saison cauchemardesque. En plus de l’élimination en huitième de finale de la C1, les Reds sont à six points de la quatrième place, occupée par Tottenham. Le club de la Mersey devra donc relever le niveau s’il veut espérer jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine.