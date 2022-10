Kizz Daniel: le chanteur réalise son plus grand rêve pour sa femme (photos)

Le chanteur nigérian Kizz Daniel a réalisé l’un de ses plus grands rêves pour sa femme et ses enfants en leur construisant une grande maison au bord de la mer.

L’auteur du tube ”Buga”, l’artiste Kizz Daniel a offert un manoir à sa famille. C’est une maison construite à coût de plusieurs millions de nairas pour sa femme et ses enfants. Le joyau a été dévoilé par l’artiste lui même sur son compte Instagram.

“Quelle année, j’ai toujours voulu une maison au bord de l’eau pour ma femme et mes enfants, alors Dieu et les meilleurs fans du monde m’ont aidé #BUGA, merci”, a écrit Kizz Daniel en légende d’une vidéo de la maison nouvellement acquise.

A l’en croire, c’est sa maison de rêve. Comme ses fans, plusieurs célébrités dont Davido, Taoooma, Brodashaggi, Adewunmi Fatai, Sisi Yemmie, Alibaba, Laide Bakare, Seyi Edun, pour ne citer que ceux là l’ont félicité pour cette réalisation pour sa famille.

A noter que le morceau ”Buga” de Kizz Daniel a battu plusieurs records depuis sa sortie avec plus de 70 millions de vues en 3 mois et devient le titre le plus shazamé au monde.