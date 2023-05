Kim Kardashian : ce cadeau qu’elle offre tous les ans à ses 4 enfants pour leur anniversaire

Kim Kardashian s’est récemment confiée sur le cadeau significatif qu’elle offre à chacun de ses quatre enfants, lors de leur anniversaire. Au micro du podcast « On purpose with Jay Shetty », la femme d’affaires a révélé une tradition familiale touchante qui perdure depuis la naissance de ses enfants: une lettre personnalisée résumant l’année écoulée, rédigée par leur maman.

North, 9 ans, Saint, 7 ans, Chicago, 5 ans, et Psalm, 4 ans, reçoivent donc chaque année une lettre détaillée de Kim Kardashian, dans laquelle elle récapitule les moments marquants, les anecdotes du quotidien, les amitiés, les préférences culinaires et toutes les petites bêtises qui ont émaillé l’année passée. Pour Kim, cet exercice est une occasion de partager un résumé intime et personnel de la vie de ses enfants, les aidant ainsi à se remémorer les souvenirs précieux au fil des années. «Je récapitule qui sont leurs amis, les mots bêtes qu’ils utilisent, leur nourriture préférée, toutes les bêtises qu’ils peuvent faire, et toutes les choses qui ont rythmé l’année écoulée», explique-t-elle.

Dans cette entrevue, la star de 42 ans exprime à quel point elle prend plaisir à écrire ces lettres et à voir la pile grandir année après année. Elle sait que ses enfants apprécieront ce cadeau unique, même s’ils peuvent parfois penser qu’elle a été un peu dure avec eux. «Je sais qu’ils apprécieront tout cela, même s’ils pourront penser que j’ai été un peu dure avec eux. Je sais qu’ils comprendront car je l’ai moi-même compris avec ma propre mère. Et ce sera la même chose avec moi», ajoute-t-elle.

Cependant, Kim Kardashian ne cache pas les défis qui accompagnent la maternité. En tant que mère célibataire depuis sa séparation avec Kanye West en février 2021, elle avoue que l’épuisement est parfois au rendez-vous, se retrouvant en larmes après de longues journées à s’occuper de ses quatre enfants. Néanmoins, elle souligne également que le rôle de parent est le plus gratifiant qui soit, malgré les difficultés. Kim insiste sur le fait qu’on ne peut jamais être pleinement préparé à devenir parent, peu importe le temps d’attente ou les attentes elles-mêmes.

