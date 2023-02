Kim Jong Un demande aux Nord-Coréens partageant le même prénom que sa fille, de changer d’identité

Depuis quelques mois, Kim Jong-Un s’affiche publiquement aux côtés d’une jeune fille d’une dizaine d’années du nom de Ju Ae, et présentée comme étant sa fille. Et le dirigeant Nord-Coréen aurait demandé aux personnes partageant le même prénom que sa fille, de changer d’identité.

Dans une caserne militaire à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire ce mardi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a placé sa fille au centre d’un somptueux banquet. C’était la cinquième apparition publique du seul enfant connu du leader de la Corée du Nord.

Ju Ae faisait déjà les gros titres de la presse nord-coréenne, au centre des photos, assise entre Kim Jong-un et sa mère Ri Sol-ju, lors d’un banquet militaire. Suffisant pour que des experts affirment qu’elle sera la prochaine de la dynastie à contrôler le pays. D’autant qu’elle était initialement présentée comme la « fille chérie » et qu’elle est désormais la « fille respectée », un adjectif réservé habituellement au plus haut dignitaire. Par exemple, Kim Jong-un n’avait été baptisé de « respecté camarade » qu’après avoir été désigné comme le futur dirigeant du pays.

Kim Ju Ae pose pour une photo à côté de son père et de sa mère. KCNA via Reuters

Il est interdit de porter le nom « Ju Ae »

Selon le média Radio Free Asia, qui a cité deux sources anonymes, l’une vivant dans le Pyongan du Nord et l’autre dans le Pyongan du Sud, les autorités locales des villes de Jeongju et Pyongsong avaient ordonné aux femmes de changer leur certificat de naissance. « Hier, le ministère de la Sécurité de la ville de Jeongju a convoqué les femmes inscrites au service d’enregistrement des résidents sous le nom de ‘Ju Ae’ au ministère de la Sécurité pour qu’elles changent de nom », a déclaré l’un des résidents dans le rapport de vendredi de RFA.

Ils ont déclaré qu’une jeune fille de 12 ans de leur quartier s’appelait Ju Ae et que ses parents avaient reçu l’ordre de se présenter au ministère de la Sécurité pour changer son certificat de naissance, selon RFA. Les autorités ont déclaré que son nom était désormais réservé aux personnes « de la plus haute dignité », a ajouté la source anonyme.

Kim Ju Ae, qui serait âgée de 10 ans, est la seule des trois enfants de Kim à avoir été révélée au public. Elle a fait ses débuts en public lorsqu’elle a inspecté avec son père un essai de lancement de missile balistique intercontinental en novembre. Mercredi, la jeune fille a de nouveau été sous les feux de la rampe, participant à un banquet d’État très médiatisé et prenant des photos avec les principaux généraux nord-coréens.