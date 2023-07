Killaboigram : « J’ai poignardé ma petite amie à mort par… »

- Publicité-

Ce lundi, un jeune homme identifié comme Benjamin Best AKA Killaboigram, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour avouer le meurtre de sa petite amie, l’influenceuse nigériane, Austa XXO lors d’une dispute.

À travers des informations partagées sur les réseaux sociaux, l’influenceuse Instagram Onuwabhagbe, plus connu sous le nom d’Austa Xxo a disparu pendant des jours jusqu’à ce que sa mère découvre son corps sans vie dans l’appartement du jeune millionnaire à Lagos.

Killaboigram, qui est toujours en liberté, a écrit une confession sur les réseaux sociaux, disant qu’il a malheureusement commis le crime. Il a partagé qu’ils se sont disputés et dans le processus, il a poignardé sa petite amie. Selon lui, il s’est enfui par peur et il souhaite pouvoir revenir en arrière et défaire ce qu’il a fait.

Ensuite, il a déclaré que depuis qu’il avait poignardé sa petite amie, il était suicidaire et depuis le début, il réfléchissait à la manière d’annoncer la nouvelle à la famille d’Augusta. Pendant un certain temps, il a dit qu’il avait des pensées suicidaires depuis ce jour fatidique, il a perdu la personne qu’il aimait et chérissait le plus au monde.

Enfin, Killaboigram a déclaré qu’il se rendrait également, car il a pris son sort sur ce que la loi apporte comme punition, y compris la mort, pour indemniser ladite famille. Il a noté qu’il est d’accord qu’il a ruiné sa vie à l’âge de 26 ans parce qu’il avait tout ce qu’il voulait et présentement, il finira par tout perdre à cause de ce qu’il a fait. « Je veux avoir l’intention de mettre fin à ma vie maintenant parce que j’ai perdu celle que j’ai chérie tellement je veux faire ce qu’il faut et me rendre. Je mourrai avec plaisir en payant de ma vie maintenant », a-t-il écrit.

