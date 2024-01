Khuliso Mudau: « Nous avons de la qualité dans l’équipe » sud-africaine

-Publicité-

Le défenseur sud-africain, Khuliso Mudau, mise sur l’expérience engrangée par les Bafana Bafana sur le continent pour remporter la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

En Côte d’Ivoire où elle séjourne dans le cadre de la phase finale de la CAN 2023, l’Afrique du Sud rêve de son deuxième titre continental après son exploit en 1996. Les Bafana Bafana ont atterri à Korhogo jeudi 11 janvier où ils sont logés pour les matches du Groupe E qui se dérouleront au nouveau Stade Amadou Gon Coulibaly.

Dans un entretien accordé à cafonline depuis la base de l’équipe vendredi, le défenseur des Mamelodi Sundowns, Khuliso Mudau, qui a récemment remporté le titre de la Ligue africaine de football avec son club a déclaré que l’expérience sur le continent sera vitale pour que l’équipe réussisse lors de la compétition.

« Ce ne sera pas un groupe facile, mais je pense que nous avons de la qualité dans l’équipe avec des joueurs jeunes et affamés. Nous voulons nous assurer que nous écrivons l’histoire ensemble. Je pense que cela nous aidera beaucoup d’avoir des joueurs qui jouent la Ligue des Champions« , a-t-il confié.

Et d’ajouter, confiant: « On ne peut pas comparer ça avec la ligue locale car l’intensité n’est pas la même. Je pense donc que cela va beaucoup nous aider. Nous jouons ensemble depuis un certain temps maintenant en équipe et je suis simplement reconnaissant d’être ici et je veux montrer mon talent ».

- Publicité-

L’Afrique du Sud est logée dans le groupe E, avec le Mali, la Namibie et la Tunisie. De sacrés clients pour les Bafana Bafana qui doivent au moins finir dans les quatre meilleurs troisièmes pour passer au second tour. Rendez-vous mardi prochain face aux Aigles pour le premier round des phases de poule.