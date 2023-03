Kevin de Bruyne: « je n’ai pas pensé à arrêter avec la Belgique »

Dans un entretien accordé à RTL Sport, Kevin de Bruyne s’est confié sur son avenir avec la Belgique. Et le milieu de Manchester City ne compte pas prendre sa retraite internationale.

La Belgique a été éliminée dès les phases de poules de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une grosse désillusion qui a provoqué le départ à la retraite de plusieurs internationaux Belges, notamment le capitaine Eden Hazard. Désormais seul leader du jeu de la Belgique, Kevin de Bruyne n’a pas, quant à lui, l’intention de mettre fin définitivement à sa carrière internationale pour le moment.

«Je n’ai pas pensé à arrêter avec l’équipe nationale. Pas du tout. Mais, c’est vrai que j’ai presque 32 ans. C’est un peu différent, mais je pense que je peux encore donner quelque chose et je veux laisser l’équipe dans un bon moment. Ainsi qu’aider les jeunes afin qu’ils puissent être là à tout moment. Je me sens bien, peut-être que dans deux ans j’arrêterai, mais je n’y pense pas vraiment et c’est difficile de le dire en ce moment», a-t-il déclaré dans un entretien à RTL Sport.

Pour rappel, la Belgique, à l’instar des autres nations européennes, débute, lors de cette trêve internationale, les qualifications pour l’Euro 2024 qui se tiendra en Allemagne. Les Diables Rouges affronteront la Suède, le vendredi 24 mars. Ils disputeront ensuite un match amical contre l’Allemagne, à Cologne le mardi 28 mars. Kevin de Bruyne a été évidemment retenu pour ces deux sorties de la sélection belge.