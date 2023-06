Kevin Costner: en plein divorce, son épouse lui réclame une pension alimentaire de 248 000 $ par mois

Après 18 ans de mariage, l’acteur Kevin Costner et son épouse, Christine se trouvent au seuil d’une séparation conjugale. Les récents documents judiciaires dévoilés ce mercredi 21 juin ont révélé la somme astronomique de pension alimentaire qu’exige l’ex-épouse de l’acteur par mois pour subvenir aux besoins de leurs enfants communs.

Kevin Costner et son ex-épouse, Christine Baumgartner, se retrouvent plongés dans une bataille de divorce houleuse, alors que de nouveaux documents judiciaires révèlent le montant exorbitant demandé par Christine pour la pension alimentaire des enfants. Selon ces documents déposés mercredi, Christine soutient que Kevin devrait verser près d’un quart de million de dollars par mois pour subvenir aux besoins de leurs trois enfants. Elle affirme que c’est la seule façon pour elle et ses enfants de maintenir un niveau de vie similaire à celui dont ils bénéficient lorsqu’ils sont sous la garde de Kevin.

De plus, elle déclare que cette somme ne couvre pas les frais de scolarité dans une école privée, les soins de santé et les dépenses liées aux activités sportives, qui, selon elle, devraient également être pris en charge par Kevin. Christine fait valoir que la richesse considérable de Kevin est amplement suffisante pour couvrir ses demandes, compte tenu de ses revenus totaux s’élevant à 19,5 millions de dollars l’année dernière. « C’est inférieur au montant nécessaire pour maintenir les enfants dans leur mode de vie habituel », peut-on lire dans les documents.

Cependant, des sources proches ont déclaré à TMZ que Kevin prend déjà en charge l’intégralité des dépenses des enfants. En plus de ces dépenses, Costner a déposé des documents juridiques affirmant qu’il est prêt à verser 38 000 dollars supplémentaires par mois. Il qualifie les demandes de sa femme de véritable extorsion, tout en affirmant que cela n’a rien à voir avec la pension alimentaire pour enfants.

Récemment, Kevin a déposé une plante avec documents à l’appui devant le tribunal, accusant Christine de refuser de quitter l’une de leurs propriétés malgré des clauses stipulées dans leur contrat de mariage, exigeant qu’elle déménage avant une certaine date après avoir demandé le divorce. Alors que Christine prétend ne pas avoir les moyens de déménager, Kevin affirme qu’elle dispose de 1,45 million de dollars sur son compte bancaire, ce qui serait amplement suffisant pour louer un logement.

Pour rappel, Kevin Costner et Christine Costner se sont rencontrés en 2000 et ont uni leurs destinées quatre années plus tard par les liens du mariage. Ils ont eu ensemble trois enfants: Cayden, âgé de 14 ans, Hayes, âgé de 13 ans, et Grace, âgée de 11 ans.

