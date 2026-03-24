Kev Adams réunit Chantal Ladesou, Firmine Richard et Marthe Villalonga dans Maison de retraite

Maison de retraite , adapté des deux films qui ont rencontré le succès au box-office, fait sa transition vers la télévision avec une série portée par un casting prestigieux et des épisodes diffusés sur TF1, dont les deux derniers ont été programmés ce lundi soir à 21h10. Firmine Richard, qui reprend le rôle de Fleurette, s’est exprimée dans Télé 7 Jours sur l’ambiance de tournage, la direction de Kev Adams et le propos de la série autour du vieillissement et des liens familiaux.

La série rassemble des noms reconnus du cinéma et du théâtre français autour de Kev Adams : Chantal Ladesou, Marthe Villalonga, Firmine Richard et d’autres acteurs confirmés. Firmine Richard confirme qu’elle retrouve son personnage et la dynamique initiée par les longs-métrages, tout en soulignant le passage au format sériel comme une opportunité d’approfondissement des personnages.

Dans son entretien, la comédienne insiste sur la cohésion du plateau et sur l’absence de tensions liées aux carrières individuelles. Selon elle, « On a retrouvé une certaine fraternité. On a envie que ça dure encore et encore. » et « Il n’y a pas de problème d’ego. Ce sont des gens qui n’ont rien à prouver, qui ont fait leur carrière. » Le format en épisodes permet, ajoute-t-elle, de consacrer un temps narratif à chaque résident de la maison de retraite, offrant à chacun une exploration de ses failles et de ses aspirations.

Kev Adams derrière la caméra et une série qui interroge le rapport au temps

La série marque la première expérience de réalisation sérielle de Kev Adams, en coréalisation avec Claude Zidi Jr. Firmine Richard juge ce passage derrière la caméra positif : « Il est très juste dans les idées qu’il amène. Il sait où il va et ce qu’il veut faire dire aux gens. » Elle souligne l’efficacité de la direction d’acteurs et la clarté des intentions artistiques sur le plateau.

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Firmine Richard cite parmi les séquences marquantes les scènes du conseil des anciens, moments collectifs où les résidents prennent des décisions conjointes, et met en avant son personnage de Fleurette, qu’elle décrit comme « très solaire ». La comédienne évoque également le travail aux côtés de Lilian Rovère, âgé de 93 ans, et souligne la rareté des rôles offerts aux acteurs âgés : « J’aimerais bien être comme elle à cet âge-là. Elle a la chance de pouvoir encore travailler et qu’on lui donne de tels rôles qui sont rares. »

Sur le fond, la série aborde la relation aux personnes âgées et le temps qui passe. Firmine Richard résume l’une des idées portées par la fiction : « On regrette souvent, une fois que les personnes sont parties, de ne pas les avoir assez vues ou de ne pas leur avoir dit qu’on les aimait », une thématique mise en scène à travers les parcours individuels des résidents.

En parallèle de cette adaptation télévisée, Firmine Richard précise ses prochains engagements : un retour dans la série Joseph sur TF1 pour deux épisodes unitaires, des projets au cinéma encore confidentiels et une pièce de théâtre adaptée de La Faute à la vie de Maryse Condé, créée en Guadeloupe.