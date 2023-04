Kerozen: double concert de solidarité du chanteur ivoirien au profit du peuple Burkinabè

Le chanteur ivoirien Kerozen sera en concert au Burkina Faso les 5 et 6 mai 2023 respectivement à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso au stade Wobi et au palais des sports de Ouaga 2000.

Kerozen va livrer un double spectacle au Burkina Faso début mai 2023. A travers ces concerts live, l’artiste entend soutenir le peuple burkinabè qui vit une situation sécuritaire et humanitaire difficile en raison des attaques jihadistes. L’annonce a été faite par l’artiste même sur sa page Facebook alors qu’ils dévoilant le programme de sa tournée artistique de l’année 2023.

« Kerozen en concert de solidarité… Soutien aux failles déplacées internes, FDS et VDP », peut-on lire sur l’affiche qui annonce le programme du Burkina Faso. En prélude à ce concert de solidarité, le comité d’organisation a rencontré le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso, Bassolma Bazié le vendredi 7 avril pour solliciter son parrainage.

- Publicité-

A en croire le comité d’organisation, au lendemain du concert, Kerozen va procéder à une distribution de vivre aux personnes déplacées internes et à l’État-major général des armées au profit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) le 8 avril 2023.

Selon les informations, avant Burkina Faso, le chanteur ivoirien Kérozen sera en Guinée Konakry les 28, 29 et 30 avril 2023 pour la 7è édition du festival panafricain des grillades.

Articles similaires