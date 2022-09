Kenya: William Ruto a prêté serment

Proclamé vainqueur de la présidentielle du 09 août 2022, William Ruto a prêté serment ce mardi 13 septembre 2022, et devient officiellement le cinquième président du Kenya.

Le nouveau président du Kenya est désormais investi dans ses fonctions. « Moi, William Samoei Ruto (…) jure de préserver, de protéger et défendre la Constitution du Kenya (…) en tant que président », a déclaré le nouveau chef de l’Etat, prêtant serment sur la Constitution et tenant une bible dans une main, dans le stade comble et en liesse de Kasarani, dans la capitale Nairobi.

Une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement, parmi lesquels de nombreux voisins (Ethiopie, Ouganda, Somalie, Tanzanie…) et d’autres du continent africain (RDC, Tchad, Zimbabwe…), étaient présents parmi les 60.000 spectateurs réunis dans le plus grand stade de la capitale kényane.

La Cour Suprême a validé courant la semaine dernière, l’élection de William Ruto, rejetant les accusations de fraudes de son adversaire Raila Odinga. Selon les chiffres officielles de la Cour, Ruto a devancé Odinga d’environ 233.000 voix sur un total de 14 millions de votes.

Les observateurs indépendants ont loué la bonne tenue de l’élection qui, malgré un scrutin serré et contesté, n’a pas donné lieu à des violences comme le pays a pu connaître par le passé.