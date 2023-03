Kenya: tirs de gaz lacrymogènes contre le convoi de l’opposant Raila Odinga

La police kényane a tiré lundi des gaz lacrymogènes à Nairobi contre un convoi du chef de l’opposition Raila Odinga, qui avait appelé à des manifestations contre l’inflation, interdites par les autorités, au milieu d’affrontements entre protestaires et forces de l’ordre.

Raila Odinga, 78 ans, qui continue d’affirmer que l’élection présidentielle très serrée du 9 août 2022 lui avait été « volée » et que le gouvernement de William Ruto est « illégitime », a déclaré: « chaque lundi, il y aura une grève, il y aura une manifestation.La guerre a commencé, elle ne se terminera pas tant que les Kényans n’auront pas obtenu leurs droits ». Un peu plus tôt, la police avait tiré des gaz lacrymogènes et fait usage de canons à eau contre le convoi de M. Odinga.

Le porte-parole de l’opposant, Dennis Onyango, a accusé auprès de l’AFP la police d’avoir tiré à balle réélle sur la voiture M. Odinga, sans qu’il soit possible de vérifier cette information de manière indépendante. Les manifestations contre l’inflation dans la capitale avaient été interdites la veille par les autorités pour non-respect du délai de dépôt.

Des affrontements ont également éclaté entre des manifestants jetant des pierres et les forces de l’ordre utilisant gaz lacrymogènes et canons à eau dans certains quartiers de la capitale et dans au moins une autre ville, ont constaté des correspondants de l’AFP. Les organisateurs de la manifestation avaient prévu de marcher vers State House, le palais présidentiel, dans le centre de Nairobi, où une vingtaine de manifestants ont été arrêtés. Parmi les personnes interpellées figurent deux parlementaires, Stewart Madzayo, chef de la minorité au Sénat, et le député Opiyo Wandayi, tous deux membres du parti M. Odinga.