Lors de sa première journée de visite officielle à Moscou, le ministre des Affaires étrangères kényan, Musalia Mudavadi, a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov le 16 mars 2026 et a annoncé qu’il n’y aurait plus de nouveaux recrutements pour l’opération militaire en cours.

Après les formalités d’usage, Mudavadi a pris la parole devant la presse pour aborder la question qui suscitait le plus d’attentes : les recrutements controversés de Kényans. Avant son départ pour la Russie, il avait déjà fait savoir, dans un communiqué, que l’un des objectifs de son déplacement était d’empêcher les dérives liées à des embauches frauduleuses ou à des promesses d’emploi mensongères.

À Moscou, il a expliqué que, suite aux inquiétudes exprimées par des familles à Nairobi, les deux parties ont trouvé un compromis et que de nouvelles inscriptions de ressortissants kényans dans le cadre de l’opération ne seraient plus autorisées. Il a insisté pour que ce dossier ne réduise pas l’ensemble des relations entre le Kenya et la Russie, qu’il a qualifiées de beaucoup plus larges qu’un simple « incident » isolé.

De son côté, Sergueï Lavrov n’a pas confirmé l’existence d’un accord tel que présenté par son homologue. Le chef de la diplomatie russe a réaffirmé la position de Moscou selon laquelle les Kényans ayant signé des contrats pour participer à l’opération l’auraient fait de leur plein gré, et a également rejeté en bloc les accusations de recrutements forcés visant notamment une usine de drones située dans la zone spéciale d’Alabuga, au Tatarstan.

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