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Bénin : les grandes décisions du conseil des ministres du 03 juin 2026

Au Bénin, le gouvernement a tenu ce mercredi 03 juin 2026 le Conseil des ministres au Palais de la Marina. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance.

Soussouni D.
Publié le à · Mis à jour le
Actus
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Bénin : les grandes décisions du conseil des ministres du 03 juin 2026
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■ 𝗠𝗘𝗦𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘𝗦

Transmission à l’Assemblée nationale, pour étude et vote, du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2026.

■ 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦

Mesures sociales au profit de divers secteurs (Education, Santé, Agriculture) ;

Adoption du Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2027-2029 ;

Approbation du Plan stratégique de Développement 2026-2030 de l’Agence pour le Développement intégré de la zone économique du Lac Ahémé et ses chenaux.

■ 𝗠𝗘𝗦𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦

Nominations :

à la Présidence de la République

au Conseil supérieur de la Magistrature

au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale

au ministère en charge des Finances

au ministère en charge du Budget

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