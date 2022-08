Kenya: les premiers mots de William Ruto, élu nouveau président

Déclaré vainqueur de la présidentielle, William Ruto, s’est enfin adressé aux Kenyans et leurs a promis un gouvernement « transparent » qui rendra des comptes au peuple.

Les résultats de l’élection présidentielle qui donnent vainqueur William Ruto, sont contestés par son rival Raila Odinga qui qualifie de « parodie », le scrutin. Il entend faire usage de toutes les voies de recours pour se faire entendre et rétablir la vérité des urnes. Cette posture jusqu’au-boutiste de Raila n’effraie pas William Ruto, encore moins, émoussé sa joie.

« S’il y a des procédures judiciaires, nous coopèrerons, car nous sommes démocrates et nous croyons en l’État de droit », a déclaré William Ruto. « Nous avons gagné malgré les obstacles ».

Confiant et pressé de gouverner et d’aller de l’avant : « Les attentes des Kényans sont immenses et donc nous n’avons pas le luxe de perdre de temps ». « Nous voulons faire avancer le pays le plus rapidement possible », martèle-t-il, avant d’affirmer attendre avec impatience « la fin du processus en cours ». « Les attentes des Kényans sont énormes et par conséquent, nous n’avons pas le luxe de perdre du temps », a-t-il ajouté.

Le nouveau président rassure qu’ « aucune partie du Kenya ne sera exclue » et a promis libérer la politique kényane de sa dimension « ethnique ».

Au Kenya, les résultats annoncés par la commission électorale sont agités par des divisions internes et attisent des manifestations parfois violentes et dispersées par la police. Selon les chiffres avancés par la commission lundi, le vice-président sortant William Ruto a cumulé plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49% des voix, contre 6,94 millions, soit 48.85%, pour Raila Odinga.