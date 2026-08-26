Kenya : l’enseignement technique progresse, tandis que son image évolue encore

Au Kenya, l’enseignement et la formation techniques et professionnels enregistrent une progression documentée par les réformes publiques, la hausse des effectifs et l’élargissement du soutien financier. Cette dynamique, visible dans les données officielles comme dans les chiffres avancés par les responsables du secteur, ne signifie pas pour autant que les réticences sociales aient disparu.

Le ministère kényan de l’Éducation indiquait le 23 juin 2025 que le déploiement du curriculum modularisé CBET dans les TVET publics comptait déjà 194 programmes approuvés et plus de 70 000 stagiaires inscrits. Nairobi présente cette réforme comme un levier d’employabilité et d’autonomisation économique.

Selon Geoffrey Monari, directeur général du Higher Education Loans Board, cité le 23 juin 2026 par The Star, le nombre d’étudiants soutenus est passé de 339 347 en 2022-2023 à 823 691 en 2025-2026. Esther Mworia, secrétaire principale chargée des TVET, a pour sa part indiqué au même média que les effectifs du secteur atteignaient 1 201 320 en mai 2026, contre 350 000 en 2022.

Esther Mworia a également affirmé que 169 629 apprenants des TVET avaient bénéficié de bourses et que 6,9 milliards de shillings avaient été décaissés depuis l’exercice 2023-2024. Sur son site, le HELB affichait encore des demandes 2026-2027 ouvertes pour les prêts, scholarships et bursaries destinés notamment aux apprenants TVET.

La progression des inscriptions n’efface toutefois pas d’un coup l’ancienne image de filière de repli. Le 14 janvier 2026, Kenya News Agency relevait à Nakuru des cas d’élèves admissibles à l’université qui choisissaient malgré tout des cursus techniques, signe d’une évolution réelle des choix, mais pas encore d’un basculement uniforme des représentations.