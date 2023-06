Kenya: le président William Ruto propose une monnaie unique pour l’Afrique

- Advertisement -

Lors du 22e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), le président du Kenya, William Ruto, a plaidé en faveur de l’introduction d’une monnaie unique africaine. Ruto affirme que cette mesure faciliterait les échanges commerciaux et renforcerait l’intégration régionale sur le continent.

Le président kényan, William Ruto, a prononcé un discours lors du 22e Sommet du COMESA à Lusaka, appelant à l’introduction d’une monnaie unique pour l’Afrique. Selon Ruto, l’intégration régionale ne peut être pleinement réalisée que si les citoyens n’ont plus à se soucier de la devise utilisée lors des échanges commerciaux. Il a souligné que cette barrière non tarifaire devait être résolue de manière urgente afin de faciliter les échanges et de favoriser l’intégration entre les nations africaines.

La proposition de Ruto a été soutenue par d’autres leaders présents lors du sommet. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a souligné le potentiel énorme du commerce intra-COMESA et la demande croissante de produits à valeur ajoutée. Il a insisté sur l’importance de ne pas rester à la traîne dans la quête de l’intégration régionale, soulignant les avantages économiques et la croissance potentielle qui en découleraient.

Le président du COMESA, Abdel Fattah al-Sissi, président de l’Égypte, a également exprimé son soutien à une plus grande coopération entre les États membres du bloc. Il a souligné l’importance de construire des infrastructures qui faciliteraient la circulation des biens et des personnes, créant ainsi des conditions propices à l’intégration économique.

Le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, qui accueillait le sommet, a souligné l’importance de maintenir la paix et la stabilité comme conditions préalables au développement socio-économique. Il a reçu la présidence du bloc des mains du président al-Sissi.

Le sommet a décidé de renforcer les efforts visant à promouvoir le commerce et l’intégration régionale, notant que la région dispose d’un potentiel commercial et d’investissements inexploités de l’ordre de 100 milliards de dollars. Les États membres ont convenu de mobiliser leurs efforts pour éliminer les obstacles au commerce et promouvoir l’intégration économique régionale.

Une monnaie unique pour l’Afrique

La proposition du président kényan, William Ruto, d’introduire une monnaie unique pour l’Afrique lors du sommet du COMESA à Lusaka a suscité des discussions animées sur l’avenir de l’intégration régionale sur le continent. Alors que les dirigeants africains reconnaissent les avantages économiques potentiels d’une monnaie commune, il reste des défis à relever, notamment en termes de coordination des politiques monétaires, de stabilité économique et de convergence des économies nationales.

Néanmoins, cette proposition marque une étape importante dans le processus d’intégration régionale en Afrique. Elle témoigne de la volonté des dirigeants africains de promouvoir le commerce intra-africain, de renforcer les liens économiques et de créer un environnement propice aux investissements et à la croissance économique durable.

L’avenir de l’intégration économique en Afrique dépendra de la volonté des pays membres de travailler ensemble, de surmonter les obstacles et de prendre des mesures concrètes pour réaliser cet objectif ambitieux. Une monnaie unique africaine pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises et les citoyens africains, favorisant ainsi le développement économique et social à l’échelle du continent.

