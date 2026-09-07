Kenya : Digital Realty ouvre un data center de 6,4 MW à Nairobi

Digital Realty a ouvert ce lundi 7 septembre 2026 à Nairobi un nouveau centre de données de 6,4 MW, baptisé Nairobi Two (NBO2). L’installation agrandit le campus kényan du groupe et renforce les capacités disponibles pour le cloud, l’interconnexion et l’hébergement de données en Afrique de l’Est.

NBO2 a été construit à côté de Nairobi One (NBO1). Le campus donne accès à plus de 100 réseaux, à deux points d’échange internet et à un téléport satellite, selon les données publiées par Digital Realty lors de l’ouverture.

Le téléport offre une voie supplémentaire de connectivité pour les zones où les infrastructures terrestres sont limitées. L’entreprise présente cette architecture comme un moyen d’améliorer la résilience des services numériques et les connexions transfrontalières.

L’ouverture intervient en même temps que le passage de la marque iColo sous l’enseigne Digital Realty au Kenya et au Mozambique. Le groupe veut ainsi intégrer plus étroitement ses actifs est-africains à sa plateforme internationale de centres de données.

Nairobi consolide son rôle de hub numérique régional

Le marché kényan des infrastructures numériques attire plusieurs projets de grande taille, porté par la progression des usages cloud, des services en ligne et des exigences de souveraineté des données. Digital Realty estime que la capacité supplémentaire doit permettre aux entreprises de conserver davantage de données et d’applications localement tout en restant connectées aux plateformes mondiales.

La mise en service de NBO2 intervient dans un environnement où les projets de data centers suivent des trajectoires contrastées. En mai, le méga data center de Microsoft et G42 au Kenya, annoncé à 1 milliard de dollars, était au point mort. À l’échelle continentale, MTN a également lancé Africa Data Hub avec un partenaire soutenu par les Émirats arabes unis. Le Kenya cherche néanmoins à consolider Nairobi comme point de connexion régional pour les opérateurs télécoms, les fournisseurs de contenus, les entreprises et les services cloud.