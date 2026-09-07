Huawei Mate XT2 : le nouveau pliable en trois embarque la Kirin 9050 Pro

Huawei a lancé ce lundi 7 septembre le Mate XT2, nouvelle génération de son smartphone pliable en trois, dans un marché chinois haut de gamme où la concurrence avec Apple et Xiaomi s’intensifie. Le téléphone est équipé de la nouvelle puce Kirin 9050 Pro et peut se déployer jusqu’à un format proche de celui d’une tablette.

Le constructeur a revu le mécanisme de pliage et renforcé la résistance à l’eau. Le Mate XT2 propose aussi un écran de confidentialité en option ainsi que des améliorations sur les appareils photo.

Huawei affirme que les performances du nouveau modèle progressent de 42 % par rapport à la génération précédente. Cette estimation provient des tests du fabricant et ne constitue pas une mesure indépendante.

Le lancement intervient alors que Huawei occupe la première place du marché chinois des smartphones. Au deuxième trimestre 2026, le groupe détenait 22,6 % des livraisons, devant Apple à 18,1 % et Xiaomi à 12,4 %, selon les données préliminaires d’IDC.

Le marché chinois a toutefois reculé de 4,3 % sur un an au deuxième trimestre, à environ 66 millions d’appareils livrés. Huawei a progressé de 19,4 % sur la période, tandis qu’Apple a enregistré une hausse de 24,4 %, dans un contexte de hausse du coût des composants et de contraction de la demande pour plusieurs fabricants Android.