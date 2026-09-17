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Kenya : 230 refroidisseurs de lait pour soutenir 115 000 producteurs

Le Kenya a consacré 1,428 milliard de shillings à 230 refroidisseurs de lait destinés aux organisations de producteurs dans 41 comtés, a indiqué mercredi 16 septembre le ministre de l’Agriculture Mutahi Kagwe devant le Sénat. Le programme doit soutenir plus de 115 000 éleveurs et réduire les pertes après la traite.

Mohamed ISSA
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Kenya : 230 refroidisseurs de lait pour soutenir 115 000 producteurs
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Parmi les équipements, 200 fonctionnent à l’énergie solaire. Le gouvernement estime qu’ils pourraient permettre aux coopératives d’économiser environ 73 millions de shillings par an sur leurs dépenses d’électricité tout en renforçant la collecte et la conservation du lait.

Les 230 refroidisseurs ont été acquis par le State Department for Livestock Development et attribués à 230 organisations de producteurs laitiers. Un rapport officiel du Parlement kényan avait déjà recensé l’acquisition de ces équipements dans les réalisations du département chargé de l’élevage.

Le déploiement intervient alors que les livraisons formelles de lait aux transformateurs ont reculé de 3,7 % entre juin et juillet 2026, passant de 84,4 millions à 81,3 millions de litres. Les autorités attribuent cette baisse aux conditions sèches qui ont réduit les pâturages et accru la pression sur l’alimentation du bétail.

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Le gouvernement a également abaissé le prix subventionné de certaines doses de semence sexée afin d’améliorer la productivité des troupeaux. Il prévoit parallèlement des mesures sur l’alimentation animale, qui reste l’un des principaux postes de coût pour les producteurs laitiers.

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