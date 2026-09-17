Éthiopie-Kenya : les exportations d’électricité doubleront à 400 MW en décembre

L’Éthiopie prévoit de doubler ses exportations d’électricité vers le Kenya à partir de décembre 2026, en faisant passer les livraisons de 200 à 400 MW. Ethiopian Electric Power a annoncé mercredi 16 septembre que les préparatifs techniques entraient dans leur phase finale avant l’augmentation des flux entre les deux réseaux.

Un comité technique conjoint supervise les essais et les vérifications destinés à préserver la stabilité de l’interconnexion. Selon Capital Ethiopia, le nouveau dispositif doit permettre au Kenya d’importer jusqu’à 400 MW pendant les périodes de pointe, contre 200 MW actuellement, avec un niveau réduit à 150 MW lorsque la demande est plus faible.

L’opérateur éthiopien fournit aussi 100 MW à la Tanzanie dans le cadre d’une phase pilote. Les ventes régulières doivent commencer après l’achèvement d’améliorations sur les infrastructures reliant les réseaux du Kenya et de la Tanzanie, tandis qu’Addis-Abeba développe de nouvelles lignes et sous-stations pour accroître ses échanges transfrontaliers.

L’augmentation annoncée intervient au moment où les pays d’Afrique de l’Est cherchent à intensifier leurs échanges d’électricité. En juin, la Banque mondiale a approuvé un programme régional de 1,6 milliard de dollars sur dix ans pour renforcer les interconnexions, soutenir les marchés électriques et améliorer la fiabilité de l’approvisionnement.

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Le programme RETRADE-EA doit notamment accompagner le développement du marché régional de l’Eastern Africa Power Pool. La Banque mondiale vise plus de 5 000 GWh d’échanges transfrontaliers d’électricité par an dans la région d’ici 2031.