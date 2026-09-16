Ghana : 4 milliards de cedis dus aux acheteurs compliquent le financement du cacao

Les acheteurs agréés de cacao au Ghana affirment que le Ghana Cocoa Board, COCOBOD, leur doit près de 4 milliards de cedis pour les achats de la campagne écoulée, à quelques semaines de l’ouverture de la saison 2026/27.

La Chambre des négociants en cacao avertit que ces impayés compliquent l’accès à de nouveaux financements pour retourner sur le terrain. COCOBOD reconnaît des paiements en souffrance, mais conteste toute incapacité à honorer ses obligations.

Selon la Chambre, les sociétés d’achat financent une grande partie de leurs opérations par des prêts bancaires. Son directeur général, Victus Dzah, affirme que certaines entreprises supportent des taux pouvant atteindre 40 % et peinent à obtenir de nouvelles lignes de crédit tant que les précédentes avances ne sont pas remboursées.

COCOBOD a confirmé le 16 septembre l’existence de sommes restant dues aux sociétés agréées. Son responsable des affaires publiques, Jerome Kwaku Sam, a expliqué que des soldes peuvent subsister à la fin d’une campagne et que l’organisme avait donné la priorité au paiement des producteurs avant de régler les obligations restantes envers les acheteurs.

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Le régulateur indique préparer une rencontre avec la Chambre pour examiner les montants en attente et les modalités de financement de la nouvelle campagne. Cette discussion intervient alors que COCOBOD remplace progressivement son ancien modèle de financement par de nouveaux mécanismes reposant notamment sur le marché domestique.

Le 1er septembre, COCOBOD avait annoncé avoir versé 2 306 202 372,09 cedis aux détenteurs d’obligations concernées par l’échange de dette domestique. Le total de ses paiements obligatoires au titre de ce dispositif en 2026 atteignait 2 682 582 282,18 cedis, après le règlement en juillet de 162 millions de cedis dus à des détenteurs de Cocoa Bills non intégrés à l’échange.