Ghana : BOST réduit ses exportations de carburant vers le Burkina Faso et le Mali

BOST Energies, distributeur public de carburants au Ghana, a réduit depuis août ses exportations de diesel et d’essence vers le Burkina Faso et le Mali afin de privilégier la demande ghanéenne, a indiqué mercredi 16 septembre son directeur général, Afetsi Awoonor.

Pour le Burkina Faso, l’entreprise n’a livré que 40 000 tonnes métriques sur les 80 000 demandées pour juillet et août. Le Mali a reçu 10 000 tonnes, alors que ses besoins communiqués à BOST comprenaient 40 000 tonnes supplémentaires pour août et septembre.

Afetsi Awoonor a expliqué que la tension sur les marchés internationaux du pétrole et du gaz renchérit l’approvisionnement, tandis que la consommation de diesel progresse au Ghana avec l’activité économique. BOST détient environ 30 % du marché ghanéen et le diesel représente près des deux tiers de ses volumes.

La décision touche directement deux pays sahéliens enclavés qui dépendent fortement des corridors d’importation depuis les États côtiers, notamment le Ghana et la Côte d’Ivoire. Au Ghana, les tensions sur les prix du carburant se sont confirmées le 16 septembre avec des hausses chez plusieurs distributeurs, sur fond de hausse des cours internationaux des produits pétroliers.

Publicité

La National Petroleum Authority supervise les flux de produits pétroliers entrant et sortant du Ghana, ainsi que les réexportations vers les pays voisins. Son dispositif de régulation prévoit aussi le suivi des stocks disponibles dans les dépôts du pays.

BOST prévoit parallèlement de renforcer ses capacités logistiques avec un terminal de gaz de pétrole liquéfié à Tema d’ici au quatrième trimestre 2027 et des installations de stockage dans six zones, en commençant par Kumasi.