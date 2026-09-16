Cameroun : 370 milliards FCFA de projets pour 14 267 emplois

Six projets privés au Cameroun représentent 370,3 milliards de FCFA d’investissements projetés et 14 267 emplois, selon les données de l’Agence de promotion des investissements rendues publiques en septembre 2026.

La métallurgie concentre l’essentiel de l’enveloppe. Trois projets du secteur cumulent 353,5 milliards de FCFA, soit plus de 95 % du total, et 12 850 emplois projetés, près de 90 % des recrutements annoncés.

Cameroon Steel Manufacturing Company porte le plus gros projet, avec 247,5 milliards de FCFA d’investissement prévu et près de 8 500 emplois. À lui seul, ce dossier représente environ les deux tiers des capitaux couverts par les six projets.

Le Complexe Multi Industriel du Cameroun prévoit pour sa part 100 milliards de FCFA d’investissement supplémentaire et 4 050 emplois. AZA Manufacturing affiche un projet de 6 milliards de FCFA pour environ 300 emplois.

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Les 6 conventions comprennent aussi des projets dans le tourisme, les loisirs et d’autres activités manufacturières, selon les données communiquées autour du portefeuille d’investissements.