Afrique du Sud : Phelan engage 100 millions $ dans un carburant aérien vert

Phelan Green Group a engagé 100 millions de dollars de fonds propres dans son projet de carburant aérien durable de synthèse à Saldanha Bay, en Afrique du Sud, désormais arrivé à la décision finale d’investissement.

Le projet fait partie des six développements retenus dans la première vague du programme sud-africain d’hydrogène vert. Phelan a également sécurisé un accord d’achat de sa future production, selon la présidence sud-africaine.

Le calendrier annoncé prévoit un début de construction au premier trimestre 2027. Les premières exportations d’e-SAF, un carburant aérien produit à partir d’électricité renouvelable et d’hydrogène bas carbone, sont visées pour le premier trimestre 2029.

Les cinq autres projets prioritaires couvrent notamment l’ammoniac vert, le fer réduit à l’hydrogène, le méthanol vert et des usages domestiques de l’hydrogène. Ils se trouvent à des niveaux de préparation différents et n’ont pas encore tous atteint une décision finale d’investissement.

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Le gouvernement a regroupé ces projets dans son premier Green Hydrogen Deal Book afin de donner aux investisseurs une vue structurée des projets considérés comme les plus avancés. Le dispositif doit aussi coordonner la préparation technique, la recherche de financements et les besoins communs en infrastructures.

Le projet de Phelan est le plus avancé des six. La présidence a indiqué le 15 septembre que les fonds propres étaient engagés, qu’un acheteur avait été sécurisé et que des équipements majeurs avaient déjà été commandés.