Kenya : un oléoduc Turkana-Lamu envisagé pour alimenter la raffinerie Dangote

Le Kenya discute avec le groupe Dangote de la construction d’un oléoduc reliant les champs pétroliers du Turkana à Lamu, sur la côte, afin d’alimenter la future raffinerie du conglomérat nigérian. Le président William Ruto a rendu ces discussions publiques lors d’un échange avec les médias à Kisumu, le 14 septembre 2026.

Le chef de l’État a parallèlement fixé au 30 septembre le lancement de la construction de la raffinerie de Lamu. L’installation est conçue pour traiter environ 700 000 barils de brut par jour et doit desservir le marché kényan ainsi que d’autres pays d’Afrique de l’Est.

La connexion avec le Turkana vise à répondre à l’un des principaux défis du projet, l’accès à un volume régulier de pétrole brut. Les réserves du bassin de South Lokichar doivent encore être reliées à une infrastructure capable d’acheminer le pétrole vers la côte à grande échelle.

Le corridor envisagé n’est pas entièrement nouveau. En mai, le Trésor kényan indiquait que le projet d’oléoduc Lokichar-Lamu, long d’environ 890 kilomètres, restait dans les plans du pays et que l’acquisition de terrains dans six comtés avait été achevée au cours de l’exercice 2024-2025.

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L’élément nouveau est l’implication possible de Dangote dans cette infrastructure. À ce stade, les autorités n’ont annoncé ni contrat de construction signé, ni financement final, ni calendrier propre à l’oléoduc. Les discussions restent donc distinctes du chantier de la raffinerie, dont le lancement a déjà une date annoncée.

William Ruto a indiqué que le 30 septembre doit réunir à Lamu Aliko Dangote et plusieurs chefs d’État de la région pour le lancement de la raffinerie. Le projet pétrolier doit s’inscrire dans la zone économique spéciale du corridor LAPSSET.