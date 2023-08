Kenya: 02 civils tués et 10 blessés lors d’une attaque menée par Al-Shabab

Plus de 60 terroristes affiliés au groupe somalien Al-Shabab ont mené une attaque meurtrière contre des civils dans le comté de Lamu au Kenya, tuant deux personnes et blessant dix autres. Le gouvernement kenyan a réagi en lançant une opération sécuritaire pour appréhender les terroristes et protéger les citoyens.

Le Kenya a été le théâtre d’une attaque violente menée par plus de 60 terroristes liés au groupe somalien Al-Shabab. L’attaque s’est produite sur l’autoroute Garsen-Witu-Lamu, dans le comté de Lamu, situé à environ 241 kilomètres au nord-est de la capitale Nairobi. Deux civils ont été tués et au moins dix autres personnes ont été blessées lors de cette expédition meurtrière.

Le ministre kenyan de l’intérieur, Kithure Kindiki, a confirmé l’attaque et a déclaré que les forces de sécurité ont réagi rapidement pour contenir la situation et éviter d’autres pertes en vies humaines. Une opération sécuritaire est en cours pour appréhender les terroristes et retrouver d’éventuels civils portés disparus.

L’attaque a été minutieusement planifiée par les terroristes qui ont pris pour cible des civils innocents dans la région de Nyongoro, dans le comté de Lamu. Suite à la réaction des forces de sécurité, les terroristes ont été contraints de se replier vers la frontière poreuse séparant le Kenya de la Somalie, d’où ils sont affiliés au groupe Al-Shabab.

Depuis 2011, le Kenya est devenu une cible régulière des attaques d’Al-Shabab. Le groupe terroriste basé en Somalie a mené plusieurs actes de terrorisme dans le pays d’Afrique de l’Est, causant la mort de nombreux civils innocents. L’attaque la plus meurtrière a eu lieu en avril 2015 lorsque des membres d’Al-Shabab ont pris d’assaut le collège universitaire de Garissa, tuant tragiquement plus de 140 étudiants.