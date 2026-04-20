Kemi Séba face à la justice sud-africaine: audience décisive ce lundi

La justice sud-africaine doit statuer ce lundi 20 avril 2026 sur la situation de Kemi Séba, détenu depuis son arrestation le 13 avril à Pretoria.

L’audience prévue devant le tribunal compétent constitue une étape clé dans la procédure engagée à son encontre.

L’activiste panafricaniste, recherché par les autorités béninoises notamment pour complot contre la sûreté de l’État, cybercriminalité et pour son rôle présumé dans la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025, avait été interpellé en Afrique du Sud alors qu’il tentait d’entrer illégalement au Zimbabwe via le fleuve Limpopo, selon les autorités sud-africaines.

Depuis son placement en détention préventive, Kemi Séba est poursuivi sur place pour des faits liés à franchissement illégal de frontière et potentielle tentative de migration irrégulière, en plus des demandes d’extradition formalisées par le Bénin. Cotonou a saisi les autorités sud-africaines afin qu’il soit rapatrié pour y répondre des charges qui pèsent contre lui dans son pays d’origine.

Ce lundi, les juges sud-africains doivent examiner les éléments avancés par les parties, notamment sur la légalité de son arrestation, la nature des infractions reprochées sur le territoire sud-africain et les conditions possibles de remise à la juridiction béninoise.

L’issue de cette audience déterminera non seulement son maintien en détention, mais aussi les suites procédurales, y compris la prise en compte de la demande d’extradition.

L’affaire, très suivie tant au Bénin qu’à l’étranger, s’inscrit dans un contexte judiciaire et politique complexe, où se croisent des questions de coopération internationale, de respect des droits des personnes et des obligations des États en matière d’application des accords bilatéraux et conventions régionales.